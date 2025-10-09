search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 洋基工程(6691)9月營收21.44億元年增率高達37.13％

鉅亨網新聞中心


洋基工程(6691-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣21.44億元，年增率37.13%，月增率27.23%。

今年1-9月累計營收為153.77億元，累計年增率54.5%。

最新價為452.5元，近5日股價上漲3.08%，相關其他電子上漲2.33%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+47 張
  • 外資買賣超：+19 張
  • 投信買賣超：-14 張
  • 自營商買賣超：+42 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 21.44億 37% 27%
25/8 16.85億 52% -2%
25/7 17.19億 57% -17%
25/6 20.63億 79% -2%
25/5 21.03億 60% 23%
25/4 17.15億 79% 30%

洋基工程(6691-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技廠房無塵室及機電空調統包工程與建議服務。節能技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收洋基工程

相關行情

台股首頁我要存股
美元/台幣30.545+0.03%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty