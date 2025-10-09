營收速報 - 裕國(8905)9月營收2.53億元年增率高達50.01％
今年1-9月累計營收為15.77億元，累計年增率4.79%。
最新價為31.2元，近5日股價下跌-2.19%，相關其他類指數下跌-2.98%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2.53億
|50%
|38%
|25/8
|1.83億
|5%
|14%
|25/7
|1.60億
|8%
|-1%
|25/6
|1.62億
|6%
|1%
|25/5
|1.59億
|-2%
|-5%
|25/4
|1.68億
|-4%
|13%
裕國(8905-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為冷凍肉品加工,銷售。冷凍冷藏庫租賃。營建業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
