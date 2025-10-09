search icon



營收速報 - 裕國(8905)9月營收2.53億元年增率高達50.01％

鉅亨網新聞中心


裕國(8905-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2.53億元，年增率50.01%，月增率38.15%。

今年1-9月累計營收為15.77億元，累計年增率4.79%。

最新價為31.2元，近5日股價下跌-2.19%，相關其他類指數下跌-2.98%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2.53億 50% 38%
25/8 1.83億 5% 14%
25/7 1.60億 8% -1%
25/6 1.62億 6% 1%
25/5 1.59億 -2% -5%
25/4 1.68億 -4% 13%

裕國(8905-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為冷凍肉品加工,銷售。冷凍冷藏庫租賃。營建業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收裕國

裕國31.2+0.00%
美元/台幣30.545+0.03%

