比特幣新高頻現 專家質疑4年榮枯周期是否終結

比特幣近期表現強勁，周一 (6 日) 觸及歷史新高 126,272 美元。根據道瓊市場數據，這已是今年第 11 次盤中創紀錄，較 2022 年谷底上漲了近 700%。然而，比特幣價格的飆升，同時引發了關於其長期以來遵循的「4 年周期」是否仍然適用的激烈辯論。

歷史規律與當前時點

自 2009 年推出以來，比特幣價格走勢一直存在著持續的模式。歷史上，比特幣從周期低點走到高點平均約耗時兩年又 11 個月。最近的周期低點發生在 2022 年 11 月 21 日，當時的價格為 15591 美元，正值加密貨幣交易所 FTX 崩潰的市場衝擊之後。

根據加密研究公司 K33 研究主管 Vetle Lunde 的說法，截至目前，該低點已過去 1052 天。回顧過去的周期，從 2015 年至 2017 年，從谷底到頂峰耗時 1069 天；而從 2018 年至 2021 年，間隔則為 1061 天。Lunde 指出，如果歷史模式仍然成立，比特幣的最新峰值可能「很快就會到來」。

市場結構變化挑戰既有模式

不過，Lunde 在最近的報告中強調，比特幣的當前漲勢可能會比過去的周期運行更久，並認為 4 年市場周期可能不再適用。

他指出，歷史上比特幣價格通常依據大約每 4 年發生一次的「減半」事件被劃分為 4 個階段。過去 3 個周期中，價格通常在減半事件後的數月內大幅上漲，但隨後會隨著減半效應消退而急劇下跌。

但本次周期出現了多項顛覆性因素：

1. 現貨 ETF 的影響： Lunde 認為，自 2024 年 1 月推出的比特幣 ETF，是過去周期中並不存在的新變數，它們改變了比特幣交易的動態。此外，自上次低點以來，隨著主流金融越來越接受加密貨幣，市場基礎設施也發生了演變。

2. 法規環境轉變： 監管格局發生了重大變化。Lunde 表示，美國總統川普帶來了一個前所未見的加密貨幣監管新時代，包括簽署行政命令建立戰略比特幣儲備，並尋求允許 401(k) 退休計畫納入加密貨幣等替代資產。

3. 宏觀環境助推： 宏觀經濟環境這次對加密市場尤其有利。Lunde 指出，美聯儲近期剛降息，且投資者預計央行將繼續下調主要利率目標。這與 2021 年比特幣觸頂後美聯儲開始升息、打壓風險資產的情況形成鮮明對比。

短期過熱警示

儘管長期趨勢看好，Lunde 仍警告潛在的短期回調風險。上周，美國 ETF、CME 期貨和永續期貨共增加了 63,083 枚比特幣，創下今年最強勁的累積紀錄，市場缺乏明確催化劑。Lunde 寫道：「歷史上，類似的倉位暴增往往與局部高點重合，目前的設定暗示市場暫時過熱，短期盤整的風險升高」。