營收速報 - 宏普(2536)9月營收1.20億元年增率高達701.48％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為42.11億元，累計年增率604.04%。
最新價為27.45元，近5日股價下跌-0.73%，相關建材營造下跌-1.72%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-147 張
- 外資買賣超：-151 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.20億
|701%
|9%
|25/8
|1.10億
|635%
|-64%
|25/7
|3.04億
|591%
|-43%
|25/6
|5.33億
|314%
|-38%
|25/5
|8.66億
|2141%
|-39%
|25/4
|14.16億
|9378%
|360%
宏普(2536-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
