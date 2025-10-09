search icon



營收速報 - 宏普(2536)9月營收1.20億元年增率高達701.48％

鉅亨網新聞中心


宏普(2536-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.20億元，年增率701.48%，月增率9.02%。

今年1-9月累計營收為42.11億元，累計年增率604.04%。

最新價為27.45元，近5日股價下跌-0.73%，相關建材營造下跌-1.72%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-147 張
  • 外資買賣超：-151 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.20億 701% 9%
25/8 1.10億 635% -64%
25/7 3.04億 591% -43%
25/6 5.33億 314% -38%
25/5 8.66億 2141% -39%
25/4 14.16億 9378% 360%

宏普(2536-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為營建。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

