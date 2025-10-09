〈陸股盤後〉節後首日 滬指睽違十年 重返3,900點大關

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2025-10-09 16:30

中國股市三大指數周四（9 日）收盤同步走高，節後首日，滬指漲 1.32%，睽違十年，重返 3,900 點大關。

滬指周四收盤漲 1.32% 報 3,933.97 點，深證成指漲 1.47% 報 13,725.56 點，創業板指漲 0.73% 報 3,261.82 點，滬深北三市成交額合計人民幣 2.6723 兆元。

盤面上看，有色、煤炭、電力、鋼鐵、半導體、石油類股拉升，旅遊、媒體族群走低。

對於節後投資方向，申萬宏源表示，紅十月，看好第四季和跨年行情。2026 年春季前，科技產業催化顯著多於順周期催化的格局不變。同時，科技成長可能會有中短期性價比問題，但距離長期性價比低位還有差距。科技成長可能延續趨勢行情，最終演繹到長期低性價比區域。

中信證券表示，國慶和中秋長假期間的熱點，主要集中在資源和 AI 領域：貴金屬、基本金屬和能源金屬價格全面上漲，資源安全主線的熱度在提升；AI 從企業級向消費級擴散的趨勢越發明顯，用戶入口搶奪或帶來端側硬體和應用大爆發。

興證策略表示，經歷 9 月以來震盪整固後，新一輪上行動能已在蓄勢，假期期間全球寬鬆的宏觀環境、結構性亮點提供的線索指引，有望為節後 A 股奠定上行基礎。