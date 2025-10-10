睽違十年！中國A股再上3,900點 每6人就有1名股民

節後首個交易日，中國 A 股三大指數周四（9 日）集體高開， 上證指數 盤中震盪上行，成功突破 3,900 點關口，創下近十年以來新高。

投資者隊伍也實現「億級」跨越，總量突破 2.4 億戶，每 6 個中國人中就有 1 位 A 股投資者，且結構從「散戶主導」向「機構化、專業化」轉型。