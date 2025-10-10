search icon



睽違十年！中國A股再上3,900點 每6人就有1名股民

鉅亨網編譯鍾詠翔


節後首個交易日，中國 A 股三大指數周四（9 日）集體高開，上證指數盤中震盪上行，成功突破 3,900 點關口，創下近十年以來新高。

cover image of news article
睽違十年！中國A股再上3,900點。（圖：Shutterstock）

據《財聯社》報導，回溯這十年，A 股市場在規模、交易、投資者結構等多維度實現深刻變革。


十年間，A 股體量大幅擴容，總市值從 2015 年最高約人民幣（下同）62.75 兆元增至 2025 年的 107.19 兆元；上市公司數量更是從 2,808 家增至 5,167 家。

交易活躍度同步攀升，2025 年截至 10 月 9 日成交額達 307 兆元，超越 2015 年全年，日均成交額 1.66 兆元，較 2015 年激增 60%。

投資者隊伍也實現「億級」跨越，總量突破 2.4 億戶，每 6 個中國人中就有 1 位 A 股投資者，且結構從「散戶主導」向「機構化、專業化」轉型。

此外，A 股槓桿回歸理性，兩融餘額佔流通市值比例下降。行業板塊格局也經歷重塑，資訊科技
類股取代金融股，成為第一大族群，新興產業成領漲核心。
 

中國上證指數A股陸股

上證指數3933.97+1.32%
人民幣/美元0.1403-0.14%

