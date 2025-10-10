睽違十年！中國A股再上3,900點 每6人就有1名股民
鉅亨網編譯鍾詠翔
節後首個交易日，中國 A 股三大指數周四（9 日）集體高開，上證指數盤中震盪上行，成功突破 3,900 點關口，創下近十年以來新高。
據《財聯社》報導，回溯這十年，A 股市場在規模、交易、投資者結構等多維度實現深刻變革。
十年間，A 股體量大幅擴容，總市值從 2015 年最高約人民幣（下同）62.75 兆元增至 2025 年的 107.19 兆元；上市公司數量更是從 2,808 家增至 5,167 家。
交易活躍度同步攀升，2025 年截至 10 月 9 日成交額達 307 兆元，超越 2015 年全年，日均成交額 1.66 兆元，較 2015 年激增 60%。
投資者隊伍也實現「億級」跨越，總量突破 2.4 億戶，每 6 個中國人中就有 1 位 A 股投資者，且結構從「散戶主導」向「機構化、專業化」轉型。
此外，A 股槓桿回歸理性，兩融餘額佔流通市值比例下降。行業板塊格局也經歷重塑，資訊科技
類股取代金融股，成為第一大族群，新興產業成領漲核心。
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 陸股上證指數突破3900點 創十年新高 貴金屬與AI科技領漲
- 高市早苗當選自民黨總裁 有望成為日本首位女性首相 日本爆「高市」交易熱潮，日股後市不容小覷！ 009812有看頭
- 高盛看好中國AI生態！上調中芯國際與華虹半導體目標價
- A股高檔震盪到何時？券商：科技成長股仍為主流 Q4有望延續上行趨勢
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇