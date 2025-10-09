美國國稅局宣布：近半數員工被迫休假

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-09 09:08

美國國稅局官網周三（8 日）掛出告示，宣布國會依然未就臨時撥款法案達成共識，覆蓋整個國稅系統的被迫休假從當天開始。

美國國會依然未就臨時撥款法案達成共識。（圖：Shutterstock）

根據該美國國稅局公布的應急計畫，約有 3.4 萬名員工將被迫休假，另外有 39,870 名員工（約佔員工總數 53.6%）將繼續工作——但在國會撥款下來前不會收到工資。

美國國稅局進入停擺期後，大部分業務暫停，但負責執行川普減稅法案的員工將繼續工作，為下個報稅季做準備的工作也會持續。

美國政府停擺始於 10 月 1 日。國稅局上周宣布利用《通膨縮減法案》撥付的資金維持至少 5 個工作日的運作。

但美國國會的僵局仍未見到任何緩和跡象。美國參議院周三第六次否決兩黨相互較勁的政府撥款法案。參議院多數派領袖圖恩計劃最快周四就共和黨權宜支出法案和民主黨替代方案進行第七次投票。

對於國稅局停擺一事，代表國稅局僱員的工會發聲譴責。