鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-08 18:42

‌



塑膠射出機大廠富強鑫 (6603-TW) 今 (8) 日公布 2025 年 9 月合併營收為 5.63 億元，月增 20.61%，年增 54.5%，並改寫歷史單月新高紀錄；2025 年第三季合併營收達 13.58 億元，同創單季新高，季增 8.47%，年增 18.11%；累計 2025 年前 9 月合併營收達 36.31 億元，年成長 9.61%。隨著中國新能源車及東南亞 ICT 需求浮現，富強鑫 9 月接單動能再升溫，第四季展望維持審慎樂觀，訂單能見度已延伸至明年中期。

富強鑫9月、Q3營收雙飆歷史新高 訂單能見度延伸至明年中。(圖:shutterstock)

富強鑫表示，隨著中國市場汽車零配件客戶拉貨回升，加上東南亞地區包括 ICT、運動等產業客戶穩健出貨，良好的施作工程下，推升富強鑫單月營收突破 5.6 億元大關，並繳出歷史單月營收新高的優異成績。

‌



從富強鑫第三季區域營收表現來看，越南和大陸絕對金額年增率分別為 95%、33%，其中，越南的訂單出貨動能更為強勁，可見各產業強化區域性經濟、在地化生產等供應鏈韌性已有顯著的提升，亦有助富強鑫保持良好訂單能見度。

富強鑫 9 月接單動能再升溫，近期公司在中國新能源車零配件市場獲得多家一線車廠採用，東南亞 ICT 製造基地也加速導入富強鑫設備，凸顯公司技術優勢在全電機、多色機與大噸數機種的研發與製造，以及 iMF 4.0 智慧工廠系統的核心業務逐步擴散。

不僅如此，觀察近期在全球供應鏈重塑與區域化的趨勢下，車用與 ICT 產業需求出現明顯轉變，且東南亞地區悄然成為筆電、網通與伺服器等 ICT 產品的主要新興製造重鎮，相關設備投資持續增加，有利於富強鑫持續擴大全球射出型解決方案的市佔率表現。

展望 2025 年第四季，富強鑫維持審慎樂觀態度。公司表示，隨著接單狀況明顯優於去年同期，新增訂單持續湧入，能見度已延伸至明年中期，全年營收動能可望持續增強，富強鑫也將持續深化新能源車、AI 伺服器與 ICT 產業的高階設備應用，並加速推進永續材料設備及第二代全電機種的研發。