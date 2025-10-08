營收速報 - 建國(5515)9月營收6.91億元年增率高達34.28％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為50.42億元，累計年增率28.4%。
最新價為24.4元，近5日股價上漲2.69%，相關建材營造下跌-2.09%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-265 張
- 外資買賣超：-286 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|6.91億
|34%
|4%
|25/8
|6.67億
|47%
|25%
|25/7
|5.33億
|20%
|-6%
|25/6
|5.65億
|22%
|4%
|25/5
|5.46億
|13%
|-7%
|25/4
|5.87億
|45%
|14%
建國(5515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為設計.監修承造各種大小工程。買賣建築材料。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
