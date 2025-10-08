search icon



營收速報 - 建國(5515)9月營收6.91億元年增率高達34.28％

鉅亨網新聞中心


建國(5515-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣6.91億元，年增率34.28%，月增率3.5%。

今年1-9月累計營收為50.42億元，累計年增率28.4%。

最新價為24.4元，近5日股價上漲2.69%，相關建材營造下跌-2.09%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-265 張
  • 外資買賣超：-286 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 6.91億 34% 4%
25/8 6.67億 47% 25%
25/7 5.33億 20% -6%
25/6 5.65億 22% 4%
25/5 5.46億 13% -7%
25/4 5.87億 45% 14%

建國(5515-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為設計.監修承造各種大小工程。買賣建築材料。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

