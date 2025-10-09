search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 2025年10月9日台股大型公司9月營收一覽（新增50家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月9日07:55，彙整前一日公布9月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計79家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
北極星藥業-KY-生技醫療業 1,318萬 310.1%
南亞科-半導體業 66.64億 157.8%
康和證-金融保險業 4.51億 143.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
北極星藥業-KY-生技醫療業 1,318萬 787.1%
神達-電腦及週邊設備業 100.25億 62.6%
愛山林-建材營造業 9.63億 25.8%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達79家。其中營收年增大於 25％有17家，年增小於-20％有8家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 17家
大於50億 >= 0% 32家
大於50億 < 0% 22家
大於50億 <= -20% 8家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
北極星藥業-KY-生技醫療業 1,318萬 310.1%
南亞科-半導體業 66.64億 157.8%
康和證-金融保險業 4.51億 143.4%
智邦-通信網路業 243.18億 142.0%
鴻準-其他電子業 129.63億 131.3%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
北極星藥業-KY-生技醫療業 1,318萬 787.1%
鴻華先進-創-汽車工業 2.42億 119.2%
神達-電腦及週邊設備業 100.25億 62.6%
鴻海-其他電子業 8,370.68億 38.0%
文曄-電子通路業 1,349.48億 34.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收9月營收生技醫療業北極星藥業-KY生技醫療業北極星藥業-KY

相關行情

台股首頁我要存股
北極星藥業-KY35.5+0.42%
南亞科90.8-0.44%
康和證13.3-2.21%
神達91.4-2.25%
愛山林52-0.38%
智邦1045+1.95%
鴻準70.1-1.41%
鴻華先進-創39.9+0.50%
鴻海225-1.53%
文曄139+2.21%

鉅亨贏指標

了解更多

#高盈餘高毛利

偏強
南亞科

68.75%

勝率

#穩定獲利股

偏強
康和證

66.67%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
康和證

66.67%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty