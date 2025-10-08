search icon



營收速報 - 鈺創(5351)9月營收4.01億元年增率高達69.21％

鉅亨網新聞中心


鈺創(5351-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4.01億元，年增率69.21%，月增率10.92%。

今年1-9月累計營收為24.42億元，累計年增率-12.59%。

最新價為36.7元，近5日股價上漲6.57%，相關半導體類指數上漲3.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1373 張
  • 外資買賣超：+1367 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+6 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4.01億 69% 11%
25/6 2.51億 -34% 7%
25/5 2.36億 -29% -9%
25/4 2.58億 -16% 17%
25/3 2.21億 -30% 4%
25/2 2.11億 -14% 8%

鈺創(5351-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為研發、開發、生產、製造、測試、銷售半導體裝置。前項產品有關之管理顧問、諮詢及技術移轉。兼營本公司業務相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

