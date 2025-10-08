營收速報 - 中裕(4147)9月營收5,924萬元年增率高達35％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為4.61億元，累計年增率-0.63%。
最新價為72.9元，近5日股價下跌-3.04%，相關生技醫療股價指數下跌-1.97%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+209 張
- 外資買賣超：+233 張
- 投信買賣超：-88 張
- 自營商買賣超：+64 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|5,924萬
|35%
|17%
|25/8
|5,060萬
|1%
|34%
|25/7
|3,783萬
|-15%
|-31%
|25/6
|5,445萬
|24%
|23%
|25/5
|4,431萬
|-3%
|14%
|25/4
|3,878萬
|-32%
|-50%
中裕(4147-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
