鉅亨速報

營收速報 - 中裕(4147)9月營收5,924萬元年增率高達35％

鉅亨網新聞中心


中裕(4147-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣5,924萬元，年增率35%，月增率17.09%。

今年1-9月累計營收為4.61億元，累計年增率-0.63%。

最新價為72.9元，近5日股價下跌-3.04%，相關生技醫療股價指數下跌-1.97%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+209 張
  • 外資買賣超：+233 張
  • 投信買賣超：-88 張
  • 自營商買賣超：+64 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 5,924萬 35% 17%
25/8 5,060萬 1% 34%
25/7 3,783萬 -15% -31%
25/6 5,445萬 24% 23%
25/5 4,431萬 -3% 14%
25/4 3,878萬 -32% -50%

中裕(4147-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

台股首頁我要存股
中裕72.9-0.68%
美元/台幣30.535+0.05%

