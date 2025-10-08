營收速報 - 漢翔(2634)9月營收34.26億元年增率高達34.2％
今年1-9月累計營收為244.93億元，累計年增率-12.58%。
最新價為57.1元，近5日股價上漲1.42%，相關航 運 業下跌-0.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5171 張
- 外資買賣超：-4971 張
- 投信買賣超：-144 張
- 自營商買賣超：-56 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|34.26億
|34%
|26%
|25/8
|27.25億
|-14%
|2%
|25/7
|26.64億
|-8%
|0%
|25/6
|26.52億
|-16%
|-9%
|25/5
|29.05億
|-0%
|12%
|25/4
|25.83億
|-6%
|-12%
漢翔(2634-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國內外軍用、民用航空及相關工業產品之發展、製造、裝修及銷售。協助國內航空工業建立中心衛星體系與制度。提供對航空工業系統之規劃、製造、整合、發展及管理之技術服務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
