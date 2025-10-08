search icon



營收速報 - 漢翔(2634)9月營收34.26億元年增率高達34.2％

鉅亨網新聞中心


漢翔(2634-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣34.26億元，年增率34.2%，月增率25.72%。

今年1-9月累計營收為244.93億元，累計年增率-12.58%。

最新價為57.1元，近5日股價上漲1.42%，相關航 運 業下跌-0.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5171 張
  • 外資買賣超：-4971 張
  • 投信買賣超：-144 張
  • 自營商買賣超：-56 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 34.26億 34% 26%
25/8 27.25億 -14% 2%
25/7 26.64億 -8% 0%
25/6 26.52億 -16% -9%
25/5 29.05億 -0% 12%
25/4 25.83億 -6% -12%

漢翔(2634-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為國內外軍用、民用航空及相關工業產品之發展、製造、裝修及銷售。協助國內航空工業建立中心衛星體系與制度。提供對航空工業系統之規劃、製造、整合、發展及管理之技術服務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收漢翔

漢翔57.1-1.55%
美元/台幣30.535+0.05%

