營收速報 - 基泰(2538)9月營收2,534萬元年增率高達34.78％

鉅亨網新聞中心


基泰(2538-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣2,534萬元，年增率34.78%，月增率30.77%。

今年1-9月累計營收為2.08億元，累計年增率-75.67%。

最新價為10.65元，近5日股價下跌-1.39%，相關建材營造下跌-2.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-218 張
  • 外資買賣超：-226 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 2,534萬 35% 31%
25/8 1,938萬 -86% 1%
25/7 1,918萬 -64% 3%
25/6 1,863萬 -91% -6%
25/5 1,980萬 -89% 0%
25/4 1,976萬 -90% -0%

基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

