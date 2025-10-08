營收速報 - 基泰(2538)9月營收2,534萬元年增率高達34.78％
今年1-9月累計營收為2.08億元，累計年增率-75.67%。
最新價為10.65元，近5日股價下跌-1.39%，相關建材營造下跌-2.09%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-218 張
- 外資買賣超：-226 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|2,534萬
|35%
|31%
|25/8
|1,938萬
|-86%
|1%
|25/7
|1,918萬
|-64%
|3%
|25/6
|1,863萬
|-91%
|-6%
|25/5
|1,980萬
|-89%
|0%
|25/4
|1,976萬
|-90%
|-0%
基泰(2538-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出售、出租業務(營造廠除外)。企業管理、財務管理及投資計劃之諮詢分析顧問業務。廢棄物處理業及其他環保服務業(廢棄土處理)。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
