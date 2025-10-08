營收速報 - 嘉裕(1417)9月營收4,202萬元年增率高達30.92％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為2.38億元，累計年增率-51.05%。
最新價為8.27元，近5日股價上漲0.12%，相關紡織纖維下跌-0.64%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-5 張
- 外資買賣超：-8 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|4,202萬
|31%
|46%
|25/8
|2,876萬
|-43%
|7%
|25/7
|2,688萬
|9%
|-32%
|25/6
|3,939萬
|17%
|66%
|25/5
|2,375萬
|-57%
|10%
|25/4
|2,162萬
|-58%
|15%
嘉裕(1417-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為男女成衣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 節前量縮觀望升溫 9月營收公布期 四大天王切入點浮現? ：台積電、AES-KY、雙鴻、南亞科、智邦
- 淡江大橋通車就要實現 但預售屋買盤仍受央行信用管制的壓抑
- 光寶科9月營收154億元年增30%今年次高 伺服器電源出貨暢旺
- 盤勢壓回需不需要擔心？榮科、長華、十銓為何漲停？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇