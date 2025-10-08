search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 嘉裕(1417)9月營收4,202萬元年增率高達30.92％

鉅亨網新聞中心


嘉裕(1417-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣4,202萬元，年增率30.92%，月增率46.14%。

今年1-9月累計營收為2.38億元，累計年增率-51.05%。

最新價為8.27元，近5日股價上漲0.12%，相關紡織纖維下跌-0.64%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-5 張
  • 外資買賣超：-8 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 4,202萬 31% 46%
25/8 2,876萬 -43% 7%
25/7 2,688萬 9% -32%
25/6 3,939萬 17% 66%
25/5 2,375萬 -57% 10%
25/4 2,162萬 -58% 15%

嘉裕(1417-TW) 所屬產業為紡織纖維，主要業務為男女成衣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收嘉裕

相關行情

台股首頁我要存股
嘉裕8.27-0.24%
美元/台幣30.535+0.05%

鉅亨贏指標

了解更多

#價值低估股

中強短弱
嘉裕

83.33%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty