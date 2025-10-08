營收速報 - 皇普(2528)9月營收16.81億元年增率高達7227.45％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為108.63億元，累計年增率44251.79%。
最新價為29.15元，近5日股價上漲1.22%，相關建材營造下跌-2.09%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-22 張
- 外資買賣超：-37 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|16.81億
|7227%
|-9%
|25/8
|18.55億
|486767%
|-9%
|25/7
|20.45億
|536651%
|140%
|25/6
|8.53億
|215346%
|520%
|25/5
|1.38億
|53210%
|-91%
|25/4
|16.16億
|0%
|-20%
皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
