鉅亨速報

營收速報 - 皇普(2528)9月營收16.81億元年增率高達7227.45％

鉅亨網新聞中心


皇普(2528-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣16.81億元，年增率7227.45%，月增率-9.39%。

今年1-9月累計營收為108.63億元，累計年增率44251.79%。

最新價為29.15元，近5日股價上漲1.22%，相關建材營造下跌-2.09%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-22 張
  • 外資買賣超：-37 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+15 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 16.81億 7227% -9%
25/8 18.55億 486767% -9%
25/7 20.45億 536651% 140%
25/6 8.53億 215346% 520%
25/5 1.38億 53210% -91%
25/4 16.16億 0% -20%

皇普(2528-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之停車場。餐廳、咖啡廳、旅館業務之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收皇普

