營收速報 - 亞聚(1308)9月營收5.41億元年增率高達41.17％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為43.42億元，累計年增率-3.05%。
最新價為11.75元，近5日股價下跌-2.13%，相關塑膠工業上漲0.13%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-623 張
- 外資買賣超：-682 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+59 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|5.41億
|41%
|18%
|25/8
|4.60億
|-2%
|-1%
|25/7
|4.66億
|-18%
|9%
|25/6
|4.28億
|-18%
|-9%
|25/5
|4.72億
|6%
|7%
|25/4
|4.40億
|-16%
|-22%
亞聚(1308-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為低密度聚乙烯及乙烯醋酸乙烯酯共聚合樹脂之生產及銷售.。高密度聚乙烯及線型低密度聚乙烯之銷售.。分解性塑膠原料之製造及銷售.。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
