鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-09 18:24

通路商聯強 (2347-TW) 今 (9) 日公告 8 月營收為 334 億元，月增 5.8%、年減 3%，若排除匯率影響數，則較去年同期增加 5%；前 8 個月累計營收為 2500 億元，年減 9%。

聯強8月營收334億元月增5.8% 台灣區域營收將近倍增。(圖：shutterstock)

從四大業務領域 8 月營收表現，商用加值業務持續展現強勁動能，單月營收達 113 億元，不僅創下歷年同期新高，亦較去年大幅成長 20%，主要受惠於更多企業與政府單位開始導入 AI 伺服器。

資訊消費業務則受到大陸市場需求持續低迷的影響，營收降至 97 億元，年減 19%。通訊業務因印尼、台灣與香港市場需求保持穩健，營收 14 億元，年增 5%。半導體業務營收 119 億元，年減 6%，但若排除匯率影響則與去年同期持平。

從亞太各區域角度，台灣在商用加值業務大幅成長的帶動下，8 月整體營收創下單月歷史新高紀錄，較去年幾乎倍增。紐澳在商用與消費業務同步成長的推升下，整體營收年增超過一成。