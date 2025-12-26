鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-26 11:20

今國光 (6209-TW) 在 2025 年營運在熱成像鏡頭銷售暢旺推升獲利重大轉機，本周在單日都有萬張大量成交推升之下，今 (26) 日湧入大量買盤推升股價，股價以 68.5 元創波段新高，也改寫今國光 19 年來新高，也是盤中在蘋果概念股大立光 (3008-TW) 及玉晶光 (3406-TW) 之外的另一光學元件股焦點。

今國光總經理陳義方。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，今國光今年投資 1.78 億元在新竹台元園區設立光波導及光引擎研發中心，將建立無塵室及引進高階鍍膜設備，預計在 2026 年 1 月 30 日啟用。

今國光最新營收資訊，2025 年 11 月營收再上攀到 4.08 億元，爲 2016 年 10 月以來的 110 個月單月新高，月增 0.64%，年增 72.7%。今國光 2025 年 1-11 月營收達 32.43 億元，年增 48.12%。

2025 年 1-9 月今國光營收 24.2 億元中分析，有高達 13.1 億元來自遠紅外線熱成像鏡頭產品，占比高達 54%，今國光董事長陳慶棋在先前法人說明會中指出，目前看此一利基產品在 10 年內都會有不錯的成長，除今年 3.5 億元增購設備之外，2026 年還要加碼投資 3 億元擴充。