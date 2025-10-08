營收速報 - 典範(3372)9月營收8,931萬元年增率高達50.49％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為8.01億元，累計年增率16.7%。
最新價為16元，近5日股價上漲5.26%，相關半導體類指數上漲3.12%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+136 張
- 外資買賣超：+138 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-2 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|8,931萬
|50%
|-9%
|25/8
|9,815萬
|20%
|-4%
|25/7
|1.03億
|25%
|2%
|25/6
|1.01億
|16%
|5%
|25/5
|9,539萬
|17%
|10%
|25/4
|8,664萬
|12%
|1%
典範(3372-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC封裝及測試。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
