鉅亨速報

營收速報 - 典範(3372)9月營收8,931萬元年增率高達50.49％

鉅亨網新聞中心


典範(3372-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣8,931萬元，年增率50.49%，月增率-9.01%。

今年1-9月累計營收為8.01億元，累計年增率16.7%。

最新價為16元，近5日股價上漲5.26%，相關半導體類指數上漲3.12%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+136 張
  • 外資買賣超：+138 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-2 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 8,931萬 50% -9%
25/8 9,815萬 20% -4%
25/7 1.03億 25% 2%
25/6 1.01億 16% 5%
25/5 9,539萬 17% 10%
25/4 8,664萬 12% 1%

典範(3372-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為IC封裝及測試。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收典範

