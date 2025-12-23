鉅亨網記者張欽發 台北 2025-12-23 19:15

全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 出席券商法說會，益張指出，近 10 年來特殊材質產品出貨比重穩健提升，應用包括在醫療院所應用市場，顯示市場接受度及需求持續攀升；同時，益張近年也積極深耕國內，推出以「OGEE 移動式倉儲」為核心的自有品牌系列產品。

益張推「OGEE 移動式倉儲」為核心的自有品牌產品。(圖：取自益張官網)

益張指出，十幾年前即布局特殊材質產品開發，在醫療院所及諸多應用市場，近期已廣為接受及擴大應用。受惠於長期耕耘，公司在產品設計開發、製程技術上，均已建立明確優勢，近 10 年來特殊材質產品出貨比重穩健提升，顯示市場接受度及需求持續攀升。

‌



益張表示，10 年前訂下「深耕客戶特殊需求」的策略方向，並藉由深厚的核心技術，成功開拓新的應用領域客戶群，在歐美都有新的需求出貨，且產品具高單價的特性，也同步推升公司整體營收表現與毛利率水準。

除海外市場布局外，益張近年也積極深耕國內，推出以「OGEE 移動式倉儲」為核心的自有品牌系列產品，包含客製化 AGV 棧板、電控式移動倉儲，同時，搭配自主開發的倉儲管理系統，從存儲、搬運到智慧化管理，切入多元客戶場域應用。公司以「可移動、可擴充、可模組化」為產品開發主軸，提供一站式服務的物流倉儲解決方案，近 10 年來在國內封裝測試大廠、金融機構、醫療院所及品牌保養品產業，都有益張服務的案例，顯現在快速變動環境下，益張能滿足客戶對智慧倉儲物流功能性客製化的開發需求。

益張強調，未來將持續致力於高附加價值應用領域的發展，掌握市場新趨勢、尋求新應用投入新產品開發，以強化整體獲利能力，打造更具韌性的企業競爭優勢。

益張 2025 年第三季營收 3.98 億元，毛利率 23.28%，季減 3.73 個百分點，年減 1.4 個百分點，單季稅後純益 5710 萬元，季增 1.16 倍，年增 30.25%，每股純益 1.67 元。