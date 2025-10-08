營收速報 - 大成鋼(2027)9月營收87.87億元年增率高達26.95％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為774.77億元，累計年增率12.21%。
最新價為38.95元，近5日股價下跌-1.04%，相關鋼鐵工業下跌-1.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3895 張
- 外資買賣超：-682 張
- 投信買賣超：-3297 張
- 自營商買賣超：+84 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|87.87億
|27%
|4%
|25/8
|84.78億
|13%
|-2%
|25/7
|86.36億
|18%
|4%
|25/6
|82.85億
|8%
|1%
|25/5
|81.85億
|1%
|-9%
|25/4
|90.11億
|7%
|-1%
大成鋼(2027-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為生產銷售不銹鋼及鋁產品。生產銷售螺絲螺帽產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
