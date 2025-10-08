search icon



鉅亨速報

營收速報 - 大成鋼(2027)9月營收87.87億元年增率高達26.95％

鉅亨網新聞中心


大成鋼(2027-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣87.87億元，年增率26.95%，月增率3.65%。

今年1-9月累計營收為774.77億元，累計年增率12.21%。

最新價為38.95元，近5日股價下跌-1.04%，相關鋼鐵工業下跌-1.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3895 張
  • 外資買賣超：-682 張
  • 投信買賣超：-3297 張
  • 自營商買賣超：+84 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 87.87億 27% 4%
25/8 84.78億 13% -2%
25/7 86.36億 18% 4%
25/6 82.85億 8% 1%
25/5 81.85億 1% -9%
25/4 90.11億 7% -1%

大成鋼(2027-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為生產銷售不銹鋼及鋁產品。生產銷售螺絲螺帽產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收大成鋼

