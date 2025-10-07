search icon



空中巴士A320總交付量超越波音737 登上全球之冠

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導


歐洲飛機製造商空中巴士 (Airbus) 周二 (7 日) 打破了一項重大的商業障礙，其著名的 A320 系列客機正式超越了波音 737，成為史上交付量最高的噴射客機。這項波音公司數十年來的紀錄，在沙烏地航空 Flynas 獲得最新一架 A320 交付後宣告終結。

cover image of news article
空中巴士A320總交付量超越波音737 登上全球之冠(圖:shutterstock)

根據業界採用的英國顧問公司 Cirium 基準數據，自 A320 於 1988 年投入服務以來，其累積交付量已達 12260 架。


這項窄體客機市場的重大突破，為長達 40 年的跨大西洋市場份額爭奪戰劃下新的里程碑。空中巴士與波音兩家巨頭，總共已交付了超過 25000 架此類客機。這些窄體機最初設計用於支援大型樞紐，但後來被低成本航空公司廣泛採用。

一個關鍵的因素在於，在 911 事件後需求低迷期間，波音曾削減產量，而空中巴士則藉此機會積極爭取低成本航空的客戶。空中巴士目前已是全球年度總交付量最大的飛機製造商，並且正在美國和中國擴大生產。

A320 客機於 1984 年推出，當時空中巴士才剛痛苦地推出兩款寬體客機，許多人質疑該公司是否能再持續十年。A320 在 3 年後進行了首次飛行。

在技術層面，空中巴士工程師在法國土魯斯大膽地將「電傳飛控」首次引入主流客機。這項開創性技術曾面臨工會和部分航空公司的抵制，但後來在業界獲得廣泛接受。

相比之下，波音公司以其廣受歡迎的 737 設定了窄體客機生產的標準，機型於 1960 年代首次推出。然而，波音在 2018 年和 2019 年發生致命事故後陷入危機，目前正在監管限制下逐步恢復產量。

展望未來，這兩大飛機製造商預計將在下個十年的某個時候推出新的機型。不過，兩家公司周一在布拉格的 ISTAT 會議上均表示，由於他們正在等待引擎技術的進展，因此短期內不太可能啟動開發工作。

