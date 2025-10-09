鉅亨網編輯林羿君 2025-10-09 05:00

‌



金融大鱷、Citadel 對沖基金創辦人格里芬 (Ken Griffin) 警告，美國財政和貨幣政策製造了一種「高糖效應」(sugar high) 的現象，掩蓋了通膨和美元疲軟等潛在風險。儘管股市蓬勃，他認為黃金今年以來飆升超過 50% 的創紀錄漲勢，證明投資人正悄悄地對沖美國主權風險。

金融大鱷Griffin警告：美經濟陷入「高糖狀態」 黃金熱是衰退訊號。（圖：REUTERS/TPG）

受人工智慧前景廣闊以及科技領域巨額投資的推動，金融市場正在不斷走強。此外，儘管通膨持續高漲且就業市場疲軟，但消費支出仍保持強勁，為企業信心的增強奠定了堅實的基礎。

‌



然而，格里芬警告，這種樂觀情緒可能是人為的，美國正在採取的財政和貨幣刺激措施，更類似經濟衰退期間通常採用的做法，這變相刺激市場，目前美國經濟確實處於一種亢奮狀態。

今年稍早，市場擔心投資人從以美元為基礎的資產轉移，當時川普的關稅拖累了美國股票市場，引發了一場被稱為「賣出美國」的拋售。

市場擔心的是，美國不再被視為投資者投資的最佳地點——但華爾街的大多數賣方分析師都認為，這些擔憂被誇大了，隨著川普降低關稅並開始達成貿易協議，從美國轉移的趨勢在很大程度上得到了糾正。