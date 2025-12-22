鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-12-22 10:52

浩鼎 (4174-TW) 與美國 TegMine 簽訂醣蛋白 ADC 的全球專屬授權合約，根據合約，浩鼎可獲得簽約金、研發及銷售里程碑金，產品上市後，將依年度淨銷售額的一定比例收取分潤權利金，此次交易金額與近期市場上類似的授權交易相當，激勵浩鼎今 (22) 日漲逾半根停板。

浩鼎今天早盤以 29.8 元開高走高，盤中最高漲至 29.9 元，漲逾半根停板，截至 10 點 10 分，股價暫報 29.25 元，漲幅約 5.79%，一舉站上半年線，成交量超過 1000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計賣超 276 張。

浩鼎指出，此授權合約基於雙方在今年 6 月展開的研發合作，公司已成功完成 TegMine 所委託的醣蛋白 ADC 候選藥物研發。