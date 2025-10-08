鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-10-08 09:47

‌



哈瑪斯與以色列於 10 月 6 日、7 日在埃及紅海海濱城市沙姆沙伊赫展開新一輪加薩停火談判，預計 8 日繼續談判，本輪談判以間接方式進行，由埃及和卡達作為調解人主持。

談判艱難複雜，哈瑪斯提出兩大要求。（圖：Shutterstock）

6 日談判重點是為雙方可能交換以色列被扣押人員和巴勒斯坦囚犯打好基礎。7 日談判中，以方被扣押人員仍是重點議題。除此之外，雙方還討論以軍撤出路線等。

‌



接近哈瑪斯消息人士表示，本輪加薩停火談判仍然艱難而複雜。

7 日是以哈戰爭爆發兩周年。哈瑪斯當天發表聲明，稱該組織致力於實現全面永久停火和以軍從加薩地帶撤軍，但在停火協議中必須滿足以下條件：保證人道主義和救援物資運送通暢、確保流離失所者返回家園、在由獨立技術官僚組成的巴勒斯坦機構監督下立即啟動全面重建進程，以及達成公正交換被扣押人員協議。

知情人士透露，哈瑪斯尚未回應以色列認為全面停火所必需的幾個條件，特別是與解除哈瑪斯武裝和未來加薩治理有關的條件。

該消息人士說，技術小組目前正在討論以色列代表團提交的以軍撤離區域的詳細地圖，以及以方計劃釋放的巴勒斯坦囚犯名單。

此外，哈馬斯代表團在 7 日的會談中提出兩大要求，一是以色列永久結束對加薩地帶的侵佔，這一點必須得到國際保障；二是將釋放剩餘以色列被扣押人員與以色列全面撤軍的時間掛鉤。

7 日晚，哈瑪斯首席談判代表哈亞在結束當天談判後表示，本輪談判是為了進行負責任的談判，以實現停火。