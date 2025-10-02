7年新高！阿根廷免稅狂賣266萬噸大豆 美農民痛失中國市場、怒火燒到華府政壇。

鉅亨網新聞中心 2025-10-02 09:57

阿根廷大豆出口訂單在 9 月飆升至 7 年來的最高水準，主因是中國進口商利用阿根廷暫停出口稅的機會，大量購買了數百萬噸大豆。這項採購潮不僅為阿根廷帶來急需的強勢貨幣，也對全球大豆市場造成衝擊，並加劇了美國政壇內部的緊張局勢。

這次出口激增發生在阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）與美國總統川普會晤的前幾天。阿根廷政府宣布暫停對大豆、玉米、小麥及其副產品徵收出口稅（此前大豆出口稅高達 26%）。這項政策旨在加速對外銷售，並在比索疲軟之際獲取美元等硬通貨。

由於出口關稅降為零，短短兩天內宣布的銷售額就達到驚人的 70 億美元。路透社報導指出，在關稅暫停期間，有約 40 批阿根廷大豆登記將於 11 月和 12 月出口，其中大部分運往中國。這批出口總量達 266 萬噸，佔免稅窗口期內預訂大豆總量的 50% 以上。

阿根廷出口暴增的消息迅速傳播至全球市場，導致芝加哥期貨交易所的大豆期貨價格連續第二週下跌，對美國中西部的大豆生產者造成直接壓力。

價格下跌使美國中西部農民（他們是川普在 2026 年中期選舉前的重要票倉）承受的壓力增加。印第安納州和明尼蘇達州的農民已對銷售萎縮發出警告，強調聯邦補貼無法取代像中國這樣的重要市場需求。