【Joe’s華爾街脈動】美國AI需求訊號，提振台灣半導體前景

Joe Lu


鴿派聯準會與 ASML 的強勁展望，為台股科技龍頭創造有利背景。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】美國AI需求訊號，提振台灣半導體前景 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 10 月 15 日 美東時間


摘要
  • 受惠於銀行業強勁的財報及聯準會的鴿派政策轉向，美股上漲。
  • 半導體設備龍頭艾司摩爾 (ASML) 提供正向展望，並指出 AI 相關的持續性投資為主要驅動力。
  • 隨著聯準會主席鮑爾暗示可能降息並結束量化緊縮，美元走弱。
  • 美國半導體生態系的正面訊號，為今日的台積電法說會提供強勁順風。
  • 弱勢美元及風險偏好情緒，改善了資本流入台股 AI 相關產業的前景。

美國市場的論述出現決定性的正向轉變，主要由強勁的企業財報及聯準會明確的鴿派轉向所驅動。(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

