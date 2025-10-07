全新9月營收寫單月歷史新高 受惠AI強勁、光電子產品出貨挹注

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-07 19:44

全新 (2455-TW) 今 (7) 日公告 9 月份營收為 3.46 億元，月增 26.05%、年增 28.78%，累計今年前 9 月合併營收為 24.2 億元、年減 3.9%。全新表示，9 月受惠 AI 需求強勁、資料數據中心 (Data center) 光電子產品出貨旺盛，營收創歷史同期新高，光電子產品出貨也創史上新高，讓全新 9 月營收攀上年月雙增的佳績，公司預期第 4 季有望維持高檔出貨。

全新董事長陳建宇(右)。(鉅亨網資料照)

全新強調，9 月份營收創歷史新高，主要受惠於光電子產品出貨大幅成長，除了光通訊及 AI 伺服器需求強勁，也增添對光通訊相關產品需求強勁，加上第 2 季後，全球的磷化銦 (Inp) 基板供應商的出貨限制緩解、增加原料困境緩解，讓先前原料供應吃緊的情況好轉，也帶動全新的磊晶產品出貨暢旺。

法人指出，除了 9 月營收不錯，全新第 3 季，單季在光通訊產品出貨營收也寫歷史新高，今年受光電子、資料中心需求強勁，看旺全新明 (2026) 年營收能持續再創新高，展望明、後 (2027 年) 2 年，全新的全年度營收有望呈現倍數增長。