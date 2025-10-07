營收速報 - 智原(3035)9月營收13.58億元年增率高達44.07％

‌



智原(3035-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。