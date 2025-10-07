營收速報 - 智原(3035)9月營收13.58億元年增率高達44.07％
今年1-9月累計營收為151.85億元，累計年增率87.19%。
最新價為161.5元，近5日股價下跌0%，相關半導體業上漲6.79%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-896 張
- 外資買賣超：-798 張
- 投信買賣超：-107 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|13.58億
|44%
|49%
|25/8
|9.11億
|-7%
|-6%
|25/7
|9.66億
|0%
|-14%
|25/6
|11.19億
|22%
|-34%
|25/5
|16.92億
|94%
|-0%
|25/4
|17.00億
|98%
|-51%
智原(3035-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。
