search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 智原(3035)9月營收13.58億元年增率高達44.07％

鉅亨網新聞中心


智原(3035-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣13.58億元，年增率44.07%，月增率49.05%。

今年1-9月累計營收為151.85億元，累計年增率87.19%。

最新價為161.5元，近5日股價下跌0%，相關半導體業上漲6.79%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-896 張
  • 外資買賣超：-798 張
  • 投信買賣超：-107 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 13.58億 44% 49%
25/8 9.11億 -7% -6%
25/7 9.66億 0% -14%
25/6 11.19億 22% -34%
25/5 16.92億 94% -0%
25/4 17.00億 98% -51%

智原(3035-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為特殊應用積體電路設計(ASIC)。特殊應用積體電路設計用矽智財及系統平台(IP & System Platform)。特殊應用積體電路電子設計、自動化軟體工具(ASIC EDA Tools)。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收智原

相關行情

台股首頁我要存股
智原161.5+2.22%
美元/台幣30.520+0.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三法

中弱短強
智原

77.78%

勝率

#極短線強勢

中弱短強
智原

77.78%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty