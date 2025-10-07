search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 東洋(4105)9月營收8.79億元年增率高達45.12％

鉅亨網新聞中心


東洋(4105-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣8.79億元，年增率45.12%，月增率92.08%。

今年1-9月累計營收為47.91億元，累計年增率14.58%。

最新價為78.8元，近5日股價上漲1.29%，相關生技醫療股價指數上漲0.73%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1442 張
  • 外資買賣超：+1433 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：+12 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 8.79億 45% 92%
25/8 4.58億 3% -5%
25/7 4.83億 -0% -10%
25/6 5.35億 13% -0%
25/5 5.38億 21% 22%
25/4 4.39億 -4% -23%

東洋(4105-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種西藥動物用藥農藥環境用藥化粧品等之製造及銷售。生物技術服務業。各種醫療器材玻璃器具橡膠製品等製造銷售及食品什貨批發零售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收東洋

相關行情

台股首頁我要存股
東洋78.8+0.13%
美元/台幣30.520+0.34%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段上揚股

偏強
東洋

73.68%

勝率

#極短線強勢

偏強
東洋

73.68%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty