營收速報 - 東洋(4105)9月營收8.79億元年增率高達45.12％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為47.91億元，累計年增率14.58%。
最新價為78.8元，近5日股價上漲1.29%，相關生技醫療股價指數上漲0.73%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1442 張
- 外資買賣超：+1433 張
- 投信買賣超：-3 張
- 自營商買賣超：+12 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|8.79億
|45%
|92%
|25/8
|4.58億
|3%
|-5%
|25/7
|4.83億
|-0%
|-10%
|25/6
|5.35億
|13%
|-0%
|25/5
|5.38億
|21%
|22%
|25/4
|4.39億
|-4%
|-23%
東洋(4105-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為各種西藥動物用藥農藥環境用藥化粧品等之製造及銷售。生物技術服務業。各種醫療器材玻璃器具橡膠製品等製造銷售及食品什貨批發零售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 宏達電9月營收重回3億元月增13% AI智慧眼鏡新品VIVE Eagle Q4挹注動能
- IET-KY 9月營收年增89.27% 受惠機台銷售收入、基板缺料改善
- 台積電2奈米領先全球，AI熱潮推動股價直衝1,700元
- 台積電仙人指路 中秋不變盤皆命中 拉積盤需要耐心：台積電、鴻海、雙鴻、華邦電、南亞科
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇