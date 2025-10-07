營收速報 - 聯嘉投控(3717)9月營收5.18億元年增率高達999999.99％
鉅亨網新聞中心
聯嘉投控(3717-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣5.18億元，年增率999999.99%，月增率12.75%。
今年1-9月累計營收為9.77億元，累計年增率999999.99%。
最新價為19.95元，近5日股價上漲2.86%，相關汽車工業下跌-0.8%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+496 張
- 外資買賣超：+460 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+36 張
近1個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|5.18億
|0%
|13%
聯嘉投控(3717-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
