鉅亨速報

營收速報 - 聯嘉投控(3717)9月營收5.18億元年增率高達999999.99％

鉅亨網新聞中心


聯嘉投控(3717-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣5.18億元，年增率999999.99%，月增率12.75%。

今年1-9月累計營收為9.77億元，累計年增率999999.99%。

最新價為19.95元，近5日股價上漲2.86%，相關汽車工業下跌-0.8%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+496 張
  • 外資買賣超：+460 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+36 張

近1個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 5.18億 0% 13%

聯嘉投控(3717-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為LED車燈模組及元件。LED號誌燈、路燈、節能照明產品及模組。LED背光源元件及模組。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收聯嘉投控

