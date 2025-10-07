search icon



營收速報 - 系統電(5309)9月營收3.11億元年增率高達34.16％

鉅亨網新聞中心


系統電(5309-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣3.11億元，年增率34.16%，月增率21.24%。

今年1-9月累計營收為25.21億元，累計年增率7.47%。

最新價為66.2元，近5日股價上漲10.34%，相關電子零組件類指數上漲4.86%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3105 張
  • 外資買賣超：-2101 張
  • 投信買賣超：+433 張
  • 自營商買賣超：-1437 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 3.11億 34% 21%
25/8 2.57億 6% 4%
25/7 2.47億 12% -13%
25/6 2.82億 13% 6%
25/5 2.67億 5% -6%
25/4 2.83億 10% -9%

系統電(5309-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為汽車電子與工業能源產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收系統電

