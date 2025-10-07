營收速報 - 系統電(5309)9月營收3.11億元年增率高達34.16％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為25.21億元，累計年增率7.47%。
最新價為66.2元，近5日股價上漲10.34%，相關電子零組件類指數上漲4.86%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3105 張
- 外資買賣超：-2101 張
- 投信買賣超：+433 張
- 自營商買賣超：-1437 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|3.11億
|34%
|21%
|25/8
|2.57億
|6%
|4%
|25/7
|2.47億
|12%
|-13%
|25/6
|2.82億
|13%
|6%
|25/5
|2.67億
|5%
|-6%
|25/4
|2.83億
|10%
|-9%
系統電(5309-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為汽車電子與工業能源產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
