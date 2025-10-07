search icon



營收速報 - 健策(3653)9月營收16.97億元年增率高達40.9％

鉅亨網新聞中心


健策(3653-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣16.97億元，年增率40.9%，月增率0.43%。

今年1-9月累計營收為150.03億元，累計年增率52.19%。

最新價為2320元，近5日股價上漲8.43%，相關零組件業上漲7.34%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+189 張
  • 外資買賣超：+633 張
  • 投信買賣超：-415 張
  • 自營商買賣超：-29 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 16.97億 41% 0%
25/8 16.90億 40% 0%
25/7 16.83億 42% 0%
25/6 16.81億 46% 0%
25/5 16.79億 46% -8%
25/4 18.21億 66% 0%

健策(3653-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報9月營收健策

