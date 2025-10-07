營收速報 - 健策(3653)9月營收16.97億元年增率高達40.9％
鉅亨網新聞中心
今年1-9月累計營收為150.03億元，累計年增率52.19%。
最新價為2320元，近5日股價上漲8.43%，相關零組件業上漲7.34%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+189 張
- 外資買賣超：+633 張
- 投信買賣超：-415 張
- 自營商買賣超：-29 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|16.97億
|41%
|0%
|25/8
|16.90億
|40%
|0%
|25/7
|16.83億
|42%
|0%
|25/6
|16.81億
|46%
|0%
|25/5
|16.79億
|46%
|-8%
|25/4
|18.21億
|66%
|0%
健策(3653-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
