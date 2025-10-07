search icon



營收速報 - 聯光通(4903)9月營收1.45億元年增率高達63.37％

鉅亨網新聞中心


聯光通(4903-TW)今天公告2025年9月營收為新台幣1.45億元，年增率63.37%，月增率-0.25%。

今年1-9月累計營收為10.27億元，累計年增率73.78%。

最新價為30.15元，近5日股價下跌-1.5%，相關通信網路類指數上漲1.84%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-194 張
  • 外資買賣超：-191 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/9 1.45億 63% -0%
25/8 1.45億 89% -2%
25/7 1.49億 211% -34%
25/6 2.26億 114% 173%
25/5 8,295萬 -6% 1%
25/4 8,215萬 120% -13%

聯光通(4903-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖電纜及配合材料。數據產品傳輸設備。光通信工程等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

