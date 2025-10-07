營收速報 - 聯光通(4903)9月營收1.45億元年增率高達63.37％
今年1-9月累計營收為10.27億元，累計年增率73.78%。
最新價為30.15元，近5日股價下跌-1.5%，相關通信網路類指數上漲1.84%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-194 張
- 外資買賣超：-191 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/9
|1.45億
|63%
|-0%
|25/8
|1.45億
|89%
|-2%
|25/7
|1.49億
|211%
|-34%
|25/6
|2.26億
|114%
|173%
|25/5
|8,295萬
|-6%
|1%
|25/4
|8,215萬
|120%
|-13%
聯光通(4903-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為光纖電纜及配合材料。數據產品傳輸設備。光通信工程等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
