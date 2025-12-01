調查：中國近80%職場人會因「內捲」跳槽

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-12-23 04:00

智聯招聘發布的《2025 雇傭關係趨勢報告》顯示，「反內捲」已經成為中國職場的新共識，78% 受訪職場人會因「內捲」跳槽，職場人對健康工作環境與生活平衡的訴求，也在推動企業人力資源管理轉變。

中國近80%職場人會因「內捲」跳槽。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周一（22 日）報導，這份報告指出，當職場「內捲」擠壓個體成長空間、侵蝕生活品質，造成無效消耗時，越來越多的人便開始重新權衡這份工作是否值得繼續堅持。

調查結果顯示，近八成職場人坦言，若長期處於過度「內捲」的環境中，會萌生離職念頭，其中 31.5% 表示「更傾向於尋找工作節奏更健康的企業」。職場人也會採取「策略性摸魚」、下班後開啟消息免打擾，拒絕「表演式」工作等行為進行「反內捲」。

今年 3 月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》，要求對各單位休息休假制度執行情況的常態化監督，依法保障勞動者休息休假權益，不得違法延長勞動者工作時間，「保障休息休假權益」成為職場「反內捲」的一個標誌。

年初大疆、海爾、美的等企業相繼推出「反內捲」措施——到點強制下班、抵制無效加班、嚴禁非必要會議，浙江民企也開始自覺推行 4.5 天工作制。

上海社科院經濟研究所研究室主任詹宇波表示，「內捲」和競爭激烈是人才市場長期熱議的話題。因此，減少勞動時間，增加閒暇時光，趨勢興起就很容易獲得認可，也具有內生動力。