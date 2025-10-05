美國海關暫扣令事件 勞工人權與價值鏈治理成企業「必修」課

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-05 10:50

‌



日前一場突如其來的「美國海關暫扣令」正以最激烈的方式，提醒台灣企業與政府：勞工人權已不再是可選的道德議題，而是國際市場的「強制清單」與「貿易門檻」。

美國海關暫扣令事件 勞工人權與價值鏈治理成企業必修課。(圖: shutterstock))

自行車巨頭巨大公司遭美國海關及邊境保衛局（CBP）發布暫扣令，直指其生產環境存在債務勞役、過度加班與生活環境欠佳等強迫勞動跡象，並質疑藉此獲取不當成本優勢。這不僅是巨大單一事件，另有企業因國外客戶稽核發現向移工收取服務費，遭要求補償現職及部分離職人員相關費用，顯示「人權稽核」的趨嚴已成跨國貿易的新常態。

‌



資誠人資管理顧問公司董事長桂竹安指出，這兩起案例凸顯了勞工人權直接關乎市場准入、訂單獲取與品牌聲譽，已快速上升為企業跨境經營的實質門檻與合規底線。企業若持續輕忽，恐面臨被客戶抽單、被海關執法或遭投資人撤資的多重風險。

歐盟 CSDDD 重磅壓境 台灣法規落差引爆危機

讓情勢更加緊迫的是，歐盟於 2024 年 4 月通過「企業永續盡職調查義務指令」（CSDDD），預計自 2027 年中起分階段實施。該指令將要求符合門檻的大型企業對自身與全球價值鏈的人權與環境衝擊進行盡職調查、預防與補救。未能有效揭露與控管風險者，恐面臨行政處罰、民事責任與市場排除，形同對全球供應鏈發出「人權不及格就除名」的最後通牒。

然而，台灣現行體制卻存在結構性落差。現行《就業服務法》與相關收費標準仍允許特定情況下向求職人收取登記費、介紹費或服務費。此等收費雖有國內法源，卻在國際實務中被視為可能導致「抵債勞務」的強迫勞動風險來源，屢遭歐美監管與國際品牌點名。規範與「用人單位支付原則」（Employer Pays Principle）未接軌，正是引爆風險的關鍵原因之一。

加速修法與行動 企業須啟動五大因應

桂竹安強調，解決之道需治標與治本並行。部分企業如巨大已宣布自 2025 年 1 月起由公司負擔移工相關招募與服務費用；但要釜底抽薪，仍需主管機關正視法制與國際市場趨勢的落差，審慎評估修法，明確禁止向勞工收取招募費與仲介費，並制定產業盡職調查指引。

對企業而言，勞工人權與價值鏈治理已是風險管理必修課。桂竹安建議即刻展開風險盤點，並啟動五大因應行動：一、訂定人權政策與監督機制；二、繪製供應鏈風險矩陣，優先處理跨境招募、工時管理、宿舍品質等高風險實務；三、與供應商簽署行為準則；四、建立申訴與補救通道（含招募費回溯補償）；五、運用第三方盡職調查持續精進。