〈安聯經濟學家專訪〉台灣AI供應鏈居關鍵地位 發展亞資中心有4大優勢與4大挑戰

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-05 09:50

‌



安聯人壽舉行 2025 經濟趨勢論壇，邀請安聯集團 (Allianz) 首席投資長暨首席經濟學家 Ludovic Subran 來台開講，Subran 接受《鉅亨網》獨家專訪，他這次旋風訪台，除了品嘗知名的鼎泰豐之外，還去體驗足療，針對台灣政府打造亞洲資產管理中心的企圖心，Subran 點出台灣四大優勢及四大挑戰，同時高度肯定台灣 AI 供應鏈，對外資來說極具吸引力，隨著 Fed 啟動降息循環，資金正重新流入新興市場，但他也示警主要亞幣目前仍被低估，要審慎因應新一輪「貨幣戰爭」風險。

安聯集團 (Allianz) 首席投資長暨首席經濟學家 Ludovic Subran 訪台。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

Subran 表示，美國聯準會 (Fed) 啟動降息循環、美元走弱，全球資金環境轉趨寬鬆，帶動投資人重新評估新興市場的配置價值，隨著流動性改善，將有利債券與私募信貸 (Private Credit) 市場，亞洲新興經濟體吸引力上升，其中台灣憑藉 AI 供應鏈優勢與超額儲蓄結構，正站在資產重分配浪潮的關鍵位置。

‌



Subran 說，全球金融條件正在改善中，這對新興市場的公債、公司債與部分股票形成正面支撐，「資金重新湧入新興市場，而台灣的吸引力尤為突出」，儘管台灣市場過往因為地緣政治因素，導致資金流入有限，如今出現明顯轉折，成為外資關注的新焦點。

他進一步點出，在美元走弱的趨勢下，部分亞洲貨幣目前仍有「被低估」的情形，尤其是人民幣、日元與新台幣，人民幣因中國人行干預而受壓抑，未來可能反彈，新台幣的情況亦類似，出口相當強勁，但匯價長期被低估，升值壓力終將浮現。Subran 認為，這些貨幣調整雖有助平衡貿易結構，但也會帶來新一輪「貨幣戰爭」的風險，投資人需謹慎因應匯率波動。

AI 是台美合作關鍵戰略產業 HBM 晶片成利基突破口

談及台灣在全球 AI 產業中扮演的角色，Subran 指出，台灣半導體與高階晶片製造具有關鍵地位，特別是在 HBM(高頻寬記憶體) 等高價值利基產品上擁有領先優勢，然而，中國、日本等國家也正積極追趕晶片技術，台灣必須深化創新，持續向先進製程與利基市場邁進。

他也提到，「那位橘色頭髮的先生」(指美國總統川普) 持續改變全球投資行為與風險承擔能力，美國希望將 AI 產業的核心利益留在本土，這對台灣形成龐大的壓力，同時也提供了談判籌碼，AI 是台灣與美國合作的關鍵戰略產業，若能維持在高附加價值鏈中的核心位置，台灣仍能掌握長期優勢。

AI 帶動的資本支出規模動輒上兆美元，光靠企業難以負擔，因此，「政府支持力道」將是維持產業領先的關鍵。像是美國與歐洲都在擴大政府投資，台灣也必須同步強化公部門預算與政策動能，打造完整的 AI 生態系與供應鏈保護網。

正向看待台灣資產管理潛力 四大優勢與四大挑戰並存

除了台灣 AI 供應鏈優勢之外，對於台灣政府發展「亞洲資產管理中心」的目標，Subran 對台灣的潛力抱持樂觀看法，並點出四個優勢與四個挑戰並存。

他分析，台灣發展亞資中心擁有四大優勢，一、台灣資產管理規模 (AUM) 快速成長，已達新台幣 8 至 9 兆元水準，具有龐大基礎；二、家戶儲蓄率高達 41%，人均淨金融資產約 16 萬美元，位居全球第五、亞洲第二；三、ETF 市場蓬勃發展，占 AUM 約 17.6%，顯見台灣散戶資金動能強勁；四、金融監理鬆綁，政府積極放寬法規，營造親資產管理環境，加上製造業與 AI 榮景相互帶動。

不過，台灣要想與新加坡、香港競逐金融中心的地位，仍有四大挑戰要面對，一、新加坡與香港等區域金融中心，不僅具備低稅率優勢，且與中國之間維持高度互通的經貿與金融關係；二、台海地緣政治風險使部分國際資金趨於保守；三、全球監管鬆綁競賽加劇，台灣需持續追趕步伐；四、人才與薪酬競爭力仍有落差，需強化教育體系與金融業深化培育。