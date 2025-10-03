鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-03 18:31

安聯人壽今 (3) 日舉辦經濟趨勢論壇，並發布《2025 安聯全球財富報告》，報告指出，2024 年全球家庭金融資產再創佳績，年增 8.7%，總額突破 269 兆歐元，其中美國就貢獻了一半增量。台灣則繳出約 12% 的成長，穩居亞洲第二富裕國家，人均金融資產淨值達 16.7 萬歐元，位居全球第五。

2025安聯全球財富報告：台灣富裕排名亞洲第二 家庭金融資產年增12%。(鉅亨網記者陳于晴攝)

安聯人壽論壇以「全球資產洞察 台灣金融新局」為題，總經理羅偉睿表示，隨著資產規模擴張，壽險商品在財富傳承上的角色愈趨重要。安聯提供保障型、投資型與利變型保險商品，除協助民眾退休與醫療規劃外，也能靈活安排遺產稅支付方式，分散風險，落實財富傳承。

羅偉睿是荷蘭人，他分享父親的叮嚀，「成為百萬富翁需要時間與耐心。」放眼國際，曾經的世界首富比爾．蓋茲將大部分財富捐做慈善事業，只留每位子女 1000 萬美元，展現自身價值傳承。

反觀萊雅、沃爾瑪等企業，皆選擇家族內部傳承；台灣的長榮集團更因遺囑爭議引發風波，凸顯華人社會傳承不易。羅偉睿說，除了透過生前贈與、信託、遺囑之外，若能善用保險工具，不僅能指定受益人、降低稅負，更可兼顧年金與流動性，讓傳承計畫更完善。

安聯今年財富報告以「勇往直前」為題，指出 2024 年是全球經濟持續復甦的一年，家庭金融資產漲幅甚至超越前一年。安聯集團首席投資長兼首席經濟學家 Ludovic Subran 表示，美國金融資產的成長「確實了不起」，2024 年全球金融資產增量的一半來自美國，中國貢獻約 20%，西歐約 12%，反駁「其他國家佔美國便宜」的說法。

Ludovic Subran 指出，台灣家庭金融資產總額達 4.7 兆歐元，淨值成長 12.4% 至 3.9 兆歐元。主要動能來自證券資產兩位數成長，反映台股表現強勁。證券已取代壽險與退休金，成為家戶投資組合中僅次於存款的第二大資產類別，兩者占比分別為 34% 與 35%。

壽險與退休金資產則因準備金制度變動，增幅僅 4.3%，占比降至 25%，尚未回復往日榮景。台灣家庭總負債在房貸推升下增加 9.6%，債務比仍高於 90%。不過，台灣金融資產與 GDP 比率達 630%，相較韓國 (214.7%) 及泰國 (149.7%)，財務體質相對穩健。

報告並指出，持有證券是資產增值的「不二法門」。2023、2024 年全球證券資產分別成長 11.5% 與 12%，增幅幾乎是存款與保險資產的兩倍。然而，各地投資組合差異顯著，美國家庭投資組合中證券占比近六成，受惠於股市上漲；西歐僅約 35%，印度更只有 13%，顯示多數地區仍靠「辛苦存錢」累積財富。