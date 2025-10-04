美利達：接軌國際勞動標準 對外籍移工全面實施「零付費政策」
鉅亨網記者張欽發 台北
美國海關暨邊境保護局（CBP）已對巨大 (9921-TW) 集團在台灣生產的產品涉及存在「強迫勞動疑慮，發出對巨大台灣製造據點產品暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品，而在台自行車同業美利達 (9917-TW) 今 (3) 日則透過發布新聞稿指出，美利達將全面接軌國際勞動標準，並對外籍移工全面實施「零付費政策」。
美利達指出，為落實這項全面接軌國際勞動標準承諾，美利達將自 2025 年 10 月 1 日起，正式對外籍移工全面實施「零付費政策」。這項政策意味著，所有新進移工將無須支付任何就業仲介費，且所有移工 (無論新進或現職) 均無須再向仲介支付每月服務費，所有相關費用將由美利達全額承擔。
此外，美利達指出，公司正在積極制定一項補償計畫，針對現職移工過往已支付的招募費用，預計在 2025 年 10 月 25 日提供合理補償，確保移工不會因求職而承受額外經濟負擔。
美利達指出，一系列行動將確保美利達在勞動實務上與國際標準和期望完全一致。員工的福祉始終是美利達最優先的考量，也是持續成長的核心動力。公司將致力於持續改善，並確保職場符合公平、安全與尊嚴的最高標準，為所有員工打造一個值得信賴、安全且有尊嚴的工作環境。
巨大集團台灣製造據點遭到美 CBP 發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品，巨大已透過美國律師事務所正式與 CBP 展開接觸，並將於近期安排正式會面。
同時，巨大指出，9 月 30 日巨大正式致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。而巨大集團同步與主要國際合作夥伴展開積極溝通，確保供應鏈穩定與市場信心。
巨大表示對此一事件，巨大集團秉持公開透明的態度，持續推動各項因應行動，並持續落實與強化措施，包括針對外界關切的勞動與人權議題，包括零招聘費 (Zero Recruitment Fee Policy) 政策與宿舍優化等已推動之相關改善措施，巨大正持續追蹤與稽核執行狀況，確保改善措施符合國際標準且建立制度化的保障。
