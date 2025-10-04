鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-04 08:59

‌



美利達：接軌國際勞動標準 對外籍移工全面實施「零付費政策」。(鉅亨網記者張欽發攝)

美利達指出，為落實這項全面接軌國際勞動標準承諾，美利達將自 2025 年 10 月 1 日起，正式對外籍移工全面實施「零付費政策」。這項政策意味著，所有新進移工將無須支付任何就業仲介費，且所有移工 (無論新進或現職) 均無須再向仲介支付每月服務費，所有相關費用將由美利達全額承擔。

‌



此外，美利達指出，公司正在積極制定一項補償計畫，針對現職移工過往已支付的招募費用，預計在 2025 年 10 月 25 日提供合理補償，確保移工不會因求職而承受額外經濟負擔。

美利達指出，一系列行動將確保美利達在勞動實務上與國際標準和期望完全一致。員工的福祉始終是美利達最優先的考量，也是持續成長的核心動力。公司將致力於持續改善，並確保職場符合公平、安全與尊嚴的最高標準，為所有員工打造一個值得信賴、安全且有尊嚴的工作環境。

巨大集團台灣製造據點遭到美 CBP 發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品，巨大已透過美國律師事務所正式與 CBP 展開接觸，並將於近期安排正式會面。

同時，巨大指出，9 月 30 日巨大正式致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。而巨大集團同步與主要國際合作夥伴展開積極溝通，確保供應鏈穩定與市場信心。