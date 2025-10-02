美國CBP下暫扣令 巨大：已透過美律師安排會面 並請相關部會協助

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-02 14:05

針對美國海關暨邊境保護局（CBP）於 9 月 24 日（美東時間）對巨大 (9921-TW) 集團台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品，巨大今 (2) 日指出，9 月 29 日，巨大已透過美國律師事務所正式與 CBP 展開接觸，並將於近期安排正式會面。

面對美國 CBP 暫扣令 巨大：已透過美律師與美接觸並安排會面並請相關部會協助。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，巨大指出，9 月 30 日巨大正式致函外交部、勞動部與經濟部，完整呈報進度並懇請協助。而巨大集團同步與主要國際合作夥伴展開積極溝通，確保供應鏈穩定與市場信心。

巨大表示，對此事件，巨大集團秉持公開透明的態度，持續推動各項因應行動，並持續落實與強化措施，包括針對外界關切的勞動與人權議題，包括零招聘費 (Zero Recruitment Fee Policy) 政策與宿舍優化等已推動之相關改善措施，巨大正持續追蹤與稽核執行狀況，確保改善措施符合國際標準且建立制度化的保障。

巨大集團並感謝各界對此事件的關切與協助。秉持公開透明與負責任的態度，公將主動向主管機關、合作夥伴及社會大眾報告進展，並確保相關議題獲得符合國際規範的妥善解決。

美國海關暨邊境保護局（CBP）於美東時間 2025 年 9 月 24 日宣布，對巨大在台灣生產的產品涉及存在「強迫勞動疑慮」發出暫扣令，禁止相關產品進口美國市場，並立即生效。巨大並發出重大訊息指出，可能影響集團營收 4-5%。

依巨大 2024 年營收 712.8 億元推估，美國海關暨邊境保護局對巨大台製產品的暫扣令，影響巨大集團輸美產品營收至少 28 億元。