鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-04 08:45

新鮮人照過來！如果你正在考慮一份穩定、有保障，且薪資待遇持續看漲的工作，「國營事業」絕對值得列入清單。

「鐵飯碗」更香了！油電糖水4大國營事業明年加薪3.5% 新進人員起薪挑戰4萬元。（鉅亨網資料照）

經濟部 3 日宣布一項重磅好消息：所屬的四大國營事業——台電、中油、台糖、台水，114 年（明年）將同步調高員工薪資，幅度一律為 3.5%！這個數字不僅優於明年預期的基本工資漲幅（約 3.18%），更展現了政府力挺基層員工、積極搶才的決心。

‌



這波加薪不只是單純的待遇調整，背後更充滿對國營事業同仁的肯定。經濟部表示，台電、中油、台糖、台水在今年遭遇了如 0403 花蓮強震、丹娜絲與樺加沙風災等多起天災考驗。

從電力搶修、確保供水、穩定能源供應，到支援民生物資調度，國營事業同仁總是第一時間動員，在最前線與時間賽跑，用專業與毅力守護著我們的日常生活與產業運作。這次調薪，就是感謝所有同仁在民生安定和災害應變中的辛勞付出。

面對近年科技業的高薪挖角，國營事業為了保有競爭力，祭出了這個有感的加薪方案。經濟部坦言，國營事業的招考報名人數與報到率確實面臨挑戰，因此，透過調高薪資，希望能吸引更多優秀的年輕人才加入這個「鐵飯碗」。