租稅、信保雙軌並進奏效！逾3.1萬人受惠加薪 6.5萬家中小企獲1689億元融資

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-24 20:06

經濟部積極推動租稅優惠與信用保證雙軌政策，有效引導營運成果回饋基層。根據最新統計，在租稅誘因下，已有 1,366 家中小企業申請適用，帶動 3 萬 1,769 名員工受惠加薪 ；同時，針對員工人數 30 人以下的小微企業提供普惠金融措施，協助 6 萬 5,000 家業者取得總計 1,689 億元貸款，支撐企業穩健營運 。此外，針對經核認加薪的企業，經濟部更提供額外信保誘因，最高可獲得 3,500 萬元的融資額度，保證成數最高達 9.5 成 。

經部租稅信保雙軌並進 逾3.1萬人受惠加薪 6.5萬家中小企獲1689億元融資。（鉅亨網資料照）

行政院長卓榮泰昨日主持「行政院經濟發展委員會第 2 次顧問會議（包容成長分組）」，聽取經濟部報告相關推動成果。卓榮泰強調，政府透過多元政策工具，鼓勵中小企業將經營實力轉化為員工福利，落實薪資合理成長，以達成社會包容成長的施政目標 。

在具體轉型輔導方面，經濟部「中小微企業多元振興發展計畫」今年已針對 22 萬 3,676 家企業提供數位轉型、淨零轉型及通路發展等服務，服務覆蓋率約佔全體企業 13%，共創造 1,718 億元產值 。透過輔導資源介入，不僅協助業者節電減碳與導入數位工具，更有效優化產業實力 。

為強化加薪誘因，目前的租稅政策已將員工加薪之薪資費用減除率提高至 175% 。若企業增僱 24 歲以下或 65 歲以上的基層員工，減除率更進一步提升至 200% ，顯示政府運用租稅槓桿導引企業與員工分享經濟成果的決心。