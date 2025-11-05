鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-05 15:18

電源廠群電 (6412-TW) 今 (5) 日公告 10 月營收， 24.87 億元，月減 18.5%、年減 25.6%；累計前 10 月營收 290.96 億元，年減 5.1%；群電表示，短期內重要半導體缺貨問題仍難以完全解決，整體訂單能見度仍有限。

群電10月營收雙減 半導體缺貨未解衝擊客戶訂單能見度。(圖：群電官網)

群電說明，10 月受到季節性淡季影響，工作天數減少，加上智慧低碳整合平台 (智慧建築) 業務也受客戶缺工工程延宕影響，以及新接大型專案仍在設計階段，尚未能認列營收，故相關營收表現較上月衰退。

另外，因部分客戶重要半導體材料持續短缺，導致大瓦特數筆電電源出貨遞延，產品組合以低階傳統機種為主，致使整體營收結構略顯保守，但根據客戶目前反饋，若重要半導體追料順利，大瓦特數筆電電源有機會出現急單需求，營收動能可望較 10 月份提升。

在智慧低碳業務方面，公司說明，在綠色轉型浪潮帶動下，無論是政府公共工程、半導體廠房建設，或民間開發案，建築物節能省碳需求均快速攀升，帶動公司過去三年智慧低碳營收高速成長。目前智慧建築在手專案已超過 60 億元，第四季還有機會繼續增加。