2025-10-07

地震頻傳，你的房屋保險保障升級了嗎？2025年新制懶人包一次看懂 (圖:業者提供)

近年強震頻傳，地震已被視為全球最難預測、最難防範的天災之一。從 2023 年重創土耳其、敘利亞的強震，到 2024 年日本能登半島與台灣花蓮的地震災害，都造成嚴重死傷與建物倒塌。

美國地質調查局（USGS）指出，全球近九成地震發生於環太平洋地震帶，台灣正處於高風險區，地質專家更研判，台灣自 921 大地震以來便進入地震活躍期，恐將持續至 2059 年。地震不再是「會不會發生」，而是「何時發生」，民眾除應強化防震意識，也應及早檢視住家保險是否充足。

2025 年地震基本險新制上路 「紅單」也能領住宿費

住宅火災保險保障範圍涵蓋地震震動及引發的火災、爆炸、山崩、海嘯與洪水等災害。若導致住宅全損，最高可理賠 150 萬元及 20 萬元臨時住宿費，協助災後初步重建。

為擴大保障，自 2025 年 7 月 15 日起，地震基本險正式放寬住宿費申請條件。依據新制，只要房屋因地震受損並被主管機關貼上「紅單」（危險建築、不得居住），即便未達全損，每一保險標的物即可申請 10 萬元臨時住宿費，保單期間最高給付上限為 20 萬元，且無需額外加保或加費。

所謂「紅單」是指建物主要結構如樑、柱、樓板、基礎等受損嚴重，有安全疑慮，須停止使用，並依規定修繕、補強或拆除。新制適用於所有新保單及原持有保單之保戶，此次調整打破過去僅限『全損』才能理賠的限制，讓更多受災戶能在房屋無法居住時，獲得實質補償，提升地震基本險的實用性與保障力，民眾應特別注意自己的房屋是否有持續續保，避免保障中斷。

地震基本險保障有限恐成缺口 建議加保超額地震險

雖然地震基本險提供基本保障，但理賠上限僅 150 萬元，對動輒數百萬乃至上千萬元的房貸族而言，保障明顯不足，難以因應真正的重建需求。

以 2024 年 4 月花蓮強震中倒塌的「統帥大樓」為例，一名住戶在同年 1 月以 700 多萬元購入新屋，交屋不到三個月即因地震全毀，卻仍須背負近 600 萬元房貸，財務壓力沉重。這顯示地震基本險難以支撐高價住宅的實際損失。

國泰產險指出，若僅依賴地震基本險，多數家庭恐怕無法支應實際重建費用。建議可加保「超額地震險」，針對超出地震基本險的重置成本提供額外理賠，特別適合高總價住宅族群，能有效補足災後資金缺口。

(投保時可加購地震超額保障保險，有效補足災後重建資金缺口，圖片取自國泰產險官網)

天災之外，生活意外同樣潛藏高風險

多數民眾在規劃住宅保險時，往往只知道、考慮到火災、地震等天災保障，卻忽略另一項發生頻率更高、且可能帶來沉重賠償壓力的風險——第三人賠償責任。這類事故常被視為小插曲，但一旦發生，所引發的後果往往遠超想像。

社會上常見的真實案例：近期有孩童隨母親至咖啡廳用餐時，因一時失手，竟意外損毀店內價值逾 90 萬元的高級音響喇叭；另有學生在校園中追逐嬉鬧，不慎打翻裝滿熱水的保溫瓶，導致路過同學胸口二度燙傷。專家指出，孩童及青少年因活潑好動、缺乏危險意識而導致的意外雖屬常見，但往往造成他人財物損失或人身傷害，甚至衍生高額賠償與法律爭議。

國泰產險提醒，擁有房屋不代表保障就已完善。消費者在挑選住宅保險時，應同時考量建物價值與家庭生活型態，妥善規劃完整保障，才能真正做到「住得安心，保得踏實」。

國泰產險兩款住家保險，一表看懂哪個適合你

項目 住家綜合險 - 泰安心 住宅火災保險 保障項目 房屋、裝潢、動產及機車 房屋、裝潢及動產 地震基本險 ✔ ✔ 基本保障（火災、閃電雷擊、爆炸等） ✔ ✔ 水漬保險 ✔ ✘ 颱風洪水災害補償 ✔ ✔ 住家日常生活責任保險 日常意外事故、不限場所 限事故及住所 可加購項目 地震超額 水漬險、地震超額

資料來源：國泰產險

災害無法預測，但保障可以超前部署

