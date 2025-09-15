安聯人壽總座：醫療險暫無調漲壓力 樂觀看投資型保單銷售動能

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-09-15 18:15

失智海嘯襲擊全球，每 3 秒新增 1 名患者，台灣安聯人壽去年底推出第一張長照險「扶力多」就有涵蓋失智相關保障，今年也持續攜手天主教失智老人基金會展開募款活動。在市場關注醫療險面臨漲價之際，總經理羅偉睿 (Joos Louwerier) 受訪時表示，安聯人壽目前保單損失率仍在可控範圍，待主管機關明確規範出爐，會審慎評估；安聯今年業績暢旺，尤其是投資型保單銷售動能強勁，上半年已有一張百億神單，主要因投資與保障並重的商品設計，精準切中民眾需求，樂觀看到全年展望，初年度保單 (FYP) 挑戰市場第三目標不變。

台灣安聯人壽總經理羅偉睿(Joos Louwerier)。(鉅亨網記者陳于晴攝)

針對近期市場熱議的實支實付醫療險調漲議題，安聯人壽行銷長鄭祥琨指出，部分本土壽險公司因損失率過高而必須調整費率，目前保發中心已擬定初步建議方案送交主管機關。安聯將依規審視是否需要跟進，但目前為止公司並未出現損率超過 100% 的保單，風險可控。

羅偉睿補充，壽險業需要更清楚的法規指引，才能在醫療通膨影響下適時調整，感謝主管機關聽取業界意見，並依市況做出調整，讓業者有重新訂價的機會。他也提到，國外同樣會因醫療通膨調漲保費，只是各國法規不同，台灣規範相對細緻，安聯也持續與主管機關溝通。

在業績表現方面，安聯人壽今年保單銷售維持強勁動能，上半年初年度保費收入 (FYP) 成長率達 37.6%，羅偉睿年初時訂下 FYP 挑戰市場第三的目標，雖然目前尚未達成，但全年應可達標。

值得注意的是，安聯人壽吉利發發變額年金保險 (VABY1) 今年上半年熱銷逾百億元。羅偉睿指出，變額壽險兼具保障與參與股市上漲潛力，符合台灣經濟成長背景下的投資需求，不過，他提醒，變額壽險必須搭配合適的附約，安聯特別重視長期照顧險等保障設計，讓客戶同時兼顧投資與保障。

他進一步補充，安聯在投資面擁有獨特優勢，旗下安聯投信與品浩 (PIMCO) 均為全球知名資產管理公司，能提供專業投資工具。「當客戶尋求兼具保障與市場潛力的產品時，安聯就是唯一值得信賴的選擇，市場回饋已經證明這點。」

安聯人壽無「幣別錯配」問題 看好投資型保單銷售動能

至於市場高度關注的降息議題，羅偉睿指出，目前尚無法確認美國聯準會降息與否，假設未來真的出現降息情況，股市往往會偏多發展，目前已經看到股市呈現上漲的走勢，他認為，降息對安聯不會構成負面影響，甚至可能帶來正面助益。

台灣將在 2026 年正式跨入超高齡社會，失智症盛行率也越來越高，根據衛福部資料，未來 20 年台灣平均每 30 分鐘就會新增 1 名失智症患者，將為個人、家庭及社會帶來極高的負荷與照顧成本。羅偉睿認為，保險業必須因應人口結構變化調整策略，失智風險成為民眾生活幸福的最大威脅之一，因此，他去年上任時，即與團隊積極研究並推出涵蓋失智保障的新商品，盼滿足長照及健康照護需求。

雖然安聯人壽主要以投資型保單為主，但客戶購買主約後，可再附加實支實付醫療險、重大疾病險、癌症險及失智險等多元保障。羅偉睿強調，公司將持續觀察國人需求，適時推出更多保障類商品。