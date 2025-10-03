大鵬科技登興櫃首日飆漲逾倍 前8月EPS超越去年全年

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-10-03 13:05

無線通訊廠大鵬 (7689-TW) 今 (3) 日登錄興櫃，以參考價 135 元開盤後一路飆高，盤中最高觸及 270 元，單日漲幅達 100%，蜜月行情火熱。前 8 月營收 29.43 億元，稅後純益 3.83 億元，每股純益 7.28 元，已超越去年全年水準，法人預期全年有望賺超過一個股本。

大鵬科技興櫃首日飆漲逾倍 前8月EPS超越去年全年。(鉅亨網資料照)

財務表現與產品結構方面，大鵬 2025 年上半年營收 20.98 億元，年增 44.2%，毛利率達 31.3%，優於去年同期 24.5%；主要業務分為安防警報系統占營收 73.2%，長照警報系統約占 25.9%，受惠終端需求回溫、客戶庫存回補，加上成本控管與產品組合優化，毛利率已回升至疫情前水準。





美國市場突破方面，董事長張再發表示，新一代安防主機已打入美國前三大平台商與主要電信業者，新訂單將自第四季開始出貨，成為未來 3-5 年成長主軸。長照產品方面，今年推出緊急救援手錶等新品已打入美國重要客戶，應用新技術 SF1 的產品也在歐洲接到大單，雙引擎推升第四季業績可望進一步向上。

客戶與區域布局上，大鵬與最大客戶簽訂中長期訂單，供應比重從原本七成提升至九成；2024 年來自歐洲市場貢獻營收約 75.8%，美國約 15%，南美約 4.6%，動能來自歐洲、美洲與亞洲訂單穩健，物聯網與 AI 應用擴散推升需求。

關稅風險部分，大鵬表示，短期採 FOB 報價由客戶承擔關稅，中期因產品整合度深、轉換成本高，客戶不易更換供應商，長期將視政策評估海外設廠以分散風險；產能規劃上，組裝包裝產能滿載並以外包因應，核心無線測試配置逾 50 間無線電波隔離室，產能利用率不足 60%，可支撐後續成長需求。