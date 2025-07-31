賴正鎰：鄉林在雙北與台中推案腳步穩健並將持續購地開發

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-07-31 14:45

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輝達台北總部進駐北士科不僅對台北房產利多，市場也預估輝達將會加快全球及兩岸布局，鄉林建設 (5531-TW) 董事長賴正鎰今 (31) 日表示，鄉林北投案潛銷三個月來已超過 200 組客人預約賞屋，以科技及醫療群族居多，接待中心下周將公開，鄉林將持續進行土地開發。

賴正鎰：鄉林在雙北與台中推案腳步穩健並將持續購地。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，鄉林建設認為，在中山區「新松町新城計畫」首案「鄉林中山賦」，同樣受惠北士科的北台北大生活圈外溢效益，受科技族與換屋置產族青睞，銷售成績亮眼，目前已售約 6 成，每坪銷售單價最高已逼近 147 萬元，創下附近地段新高。

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鄉林在北市的北投案，基地位於中央北路二段，站步行僅 5 分鐘可到北捷淡水線「復興崗站」，基地面積 350 坪，總戶數 60 戶，主力產品規劃為 18- 23 坪、2-3 房格局，鄉林可分回 30 戶，總銷約 10 億元。鄉林指出，歷經三個月潛銷期，已超過 200 組客人預約賞屋，該案位於北投捷運站前的接待中心已經完工，過幾天就會正式對外開放，力拚今年底完銷。

鄉林另一個即將在今年底公開銷售的鄉林萬華都更案，目前正要展開拆屋，同時設計並搭建接待中心，該案為南萬華地區預售市場罕見的大規模都更案，受到區域市場的高度關注。萬華案整合時間長達 23 年，基地 A+B 合計約 2180 坪，鄰近萬大捷運線「迦納站」步行 5 分鐘，距離萬華火車站車程僅 6 分鐘。該案規劃 26-70 坪、2-4 房產品，可分回銷售戶數 123 戶，總銷金額估約 65 億元。

鄉林另在新北市新莊區公園路的市中心蛋黃區鴻福段都更合建案，預計今年 12 月開始拆屋，預計 2026 年 5 月取得建照後正式公開銷售，可分回 100 戶，總銷金額約 40 億元。

賴正鎰指出，鄉林積極在雙北推動都更重建與土地整合，在台北市中山區整合 11 萬坪基地，43 個街廓，總銷 1.4 兆元，「新松町・新城計畫」已有重大進展，該計畫範圍內，率先啟動的首案「鄉林中山賦」目前施工已到地上一層，總銷達 30 億元。「鄉林中山賦」案創造合建的新價值，帶動周邊地主合作意願，都更合建簽約速度明顯提升。