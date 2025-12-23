經部偕運部「快閃」加碼！補助SIIR服務業創新研發收件至1/30 運動產業最高1200萬
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部商業發展署今（23）日正式宣布，115 年度服務業創新研發計畫（SIIR）今起受理申請，收件截止日為 115 年 1 月 30 日。本年度計畫延續智慧化與低碳化雙軸發展核心，協助服務業強化創新能量並提升營運效率，今年首度與運動部攜手合作，旨在推動運動產業商業模式的整合應用與價值提升，透過跨部會資源整合，促使運動產業展現更強的競爭力，並針對定海外市場的國際化進階創新類別，補助金額最高可達 1200 萬元。
在補助機制方面，SIIR 計畫鼓勵企業將再生設計、資源循環及低碳價值主張融入商業模式，並強調市場驗證的可行性，涵蓋流通、餐飲、設計、生活、休憩及運動等多元服務場景。針對符合運動產業發展條例的企業，政府特別加碼提高補助上限，個別創新類最高補助 200 萬元，合作創新類上限為 700 萬元，而鎖定海外市場的國際化進階創新類別，補助金額最高可達 1200 萬元。
商發署強調，服務業是台灣經濟與就業結構的重要支柱，透過 SIIR 計畫的財務支持，能引導更多企業以技術創新與永續思維進行轉型。115 年度計畫全面採取線上申請模式，企業須使用工商憑證登入系統完成資料填寫與計畫書上傳。隨著運動產業轉型需求增加，此舉象徵政府整合資源推動產業升級的新模式，期盼藉此打造商業服務與運動領域的創新藍圖。
