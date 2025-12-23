經部偕運部「快閃」加碼！補助SIIR服務業創新研發收件至1/30 運動產業最高1200萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-23 16:58

經濟部商業發展署今（23）日正式宣布，115 年度服務業創新研發計畫（SIIR）今起受理申請，收件截止日為 115 年 1 月 30 日。本年度計畫延續智慧化與低碳化雙軸發展核心，協助服務業強化創新能量並提升營運效率，今年首度與運動部攜手合作，旨在推動運動產業商業模式的整合應用與價值提升，透過跨部會資源整合，促使運動產業展現更強的競爭力，並針對定海外市場的國際化進階創新類別，補助金額最高可達 1200 萬元。

經部偕運部「快閃」加碼！補助SIIR服務業創新研發即日收件至1/30 運動產業最高1200萬。（鉅亨網資料照）

在補助機制方面，SIIR 計畫鼓勵企業將再生設計、資源循環及低碳價值主張融入商業模式，並強調市場驗證的可行性，涵蓋流通、餐飲、設計、生活、休憩及運動等多元服務場景。針對符合運動產業發展條例的企業，政府特別加碼提高補助上限，個別創新類最高補助 200 萬元，合作創新類上限為 700 萬元，而鎖定海外市場的國際化進階創新類別，補助金額最高可達 1200 萬元。

‌

