中保科看好智慧城市及系統保全業務成長 估2027年占營收68%

中保科 (9917-TW) 今 (2) 日召開法說會，公司對營運結構上看好在智慧城市及系統保全的業務成長，預計到 2027 年，智慧城市占營收 30%、系統保全業務占營收比重成長到 38%，兩者合計在 2027 年營收將占營收 68%，同時，中保科預估，駐衛保全業務在今年上半年占營收 13%，預估 2027 年將占營收比重下滑到 6%。