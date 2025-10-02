中保科看好智慧城市及系統保全業務成長 估2027年占營收68%
鉅亨網記者張欽發 台北
中保科 (9917-TW) 今 (2) 日召開法說會，公司對營運結構上看好在智慧城市及系統保全的業務成長，預計到 2027 年，智慧城市占營收 30%、系統保全業務占營收比重成長到 38%，兩者合計在 2027 年營收將占營收 68%，同時，中保科預估，駐衛保全業務在今年上半年占營收 13%，預估 2027 年將占營收比重下滑到 6%。
中保科 2025 年 1-6 月營收 93.88 億元，毛利率較去年同期上升到 33.39%，稅後純益爲 14.45 億元，年增 2.59%，每股純益 3.26 元。
中保科統計顯示，今年上半年在系統保全、物流服務、智慧城市三大業務區塊營收都較 2024 年同期成長，其中尤以智慧城市的成長達 14% 最高。
而 2025 年第四季起的業務重點，中保科並且系統保全聚焦 AI 防災商機、智慧停車、AI 智慧照顧滿足長者獨居需求等爲主。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中保科技集團布建AED 10年有成 成功挽救超過200+生命
- 中保科旗下國雲智慧停車躍上國際舞台 AI創新應用驚豔美國ITS大展
- 中保科倡 AI防災新標準 專家籲 ：防火毯、消防預警系統不可少
- 中保科躍「超高齡社會守護者」 高齡展秀AI家庭守護應用
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇